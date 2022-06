Rob Page, sélectionneur gallois, avant d’affronter les Diables rouges: «Je ne vais pas pousser mes joueurs dans leurs derniers retranchements»

Pour eux, la Ligue des Nations servira avant tout de préparation pour le Mondial. « Avant le début du tournoi, il n’y a plus de matchs de préparation. Nous allons donc tirer des leçons du match contre la Belgique en vue de la Coupe du monde », a déclaré vendredi le sélectionneur national gallois Rob Page. « Nous aimerions rester en division A de la Ligue des Nations. Nous nous sommes battus pour ça et nous sommes légitimes ici. Mais le calendrier n’était pas en notre faveur et nous devons admettre que nous avons mis l’accent sur la finale des barrages. Nous voulons gagner chaque match, mais n’oublions pas que nos joueurs ont eu une saison longue et difficile. Nous préparons le match contre les Belges comme nous le faisons d’habitude, mais en même temps nous pensons déjà à la Coupe du monde. Je ne vais pas pousser mes joueurs dans leurs derniers retranchements au risque de mettre en péril leur préparation de la saison prochaine. Cela risquerait d’avoir un effet néfaste en septembre puis en novembre. C’est à ce moment-là qu’il faut que nos joueurs soient en forme. »

L’attaquant gallois Kieffer Moore, le milieu de terrain Joe Morrell et le gardien Danny Ward seront absents, blessés. C’est le gardien Wayne Hennessey qui devrait prendre place dans les buts.