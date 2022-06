L’agent de David Goffin confirme sa rentrée à Halle: «Il n’a plus ressenti la moindre douleur»

David Goffin (ATP 41) fera son retour sur le circuit à partir de lundi prochain à la faveur du tournoi ATP 500 sur gazon de Halle, doté de 2.134.520 euros. C’est son agent, Martin Roux, qui l’a confirmé vendredi soir à Belga.

« David a effectué un test à l’entraînement jeudi en Belgique avec son équipe », a expliqué le Français. « Je n’ai pas tous les détails, mais je sais que tout s’est bien passé et qu’il n’a plus ressenti la moindre douleur aux adducteurs. C’était le plus important. Ce test s’étant révélé positif, il a pris ce vendredi le chemin de Halle en compagnie de Germain (NdlR : Gigounon, son coach) et de Fabien Demoitié, son kiné ».