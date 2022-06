Des perturbations prévues tout le week-end à Bruxelles: voici les endroits à éviter

Du vendredi 10 juin à 21h au lundi 13 juin à 5h, un asphaltage aura lieu à la fin de la E411, dans le sens entrée de ville au niveau du viaduc Herrmann-Debroux, qui sera donc fermé. Des déviations locales seront prévues via la chaussée de Wavre, l’avenue Herrmann-Debroux et l’avenue Demey.

Bruxelles Mobilité conseille aux automobilistes qui souhaiteraient entrer dans Bruxelles à ce niveau de rester sur le ring R0 au carrefour Léonard, et ce jusqu’aux Quatre Bras pour ensuite prendre l’avenue de Tervuren et le boulevard du Souverain. Des déviations locales sont aussi mises en place via la chaussée de Wavre, l’avenue Herrmann-Debroux et l’avenue Demey.