Coronavirus: voici les symptômes des nouveaux variants

Les variants BA.4 et BA.5 sont aujourd’hui responsables de plus de la moitié des infections en Belgique. A quels symptômes faut-il faire attention ?

La plupart des indicateurs permettant de suivre la pandémie sont à nouveau colorés de rouge. Autrement dit, ils sont repartis à la hausse. Le nombre moyen d’admissions à l’hôpital pour cause de covid progresse par exemple de 6 % sur une semaine… alors qu’il suivait une pente descendante depuis un bail (52 jours).

C’est évidemment la prise de pouvoir d’un nouveau variant qui explique la situation actuelle. Dans la famille omicron, le BA.2 est désormais en net déclin… et sur le point d’être remplacé par les versions 4 et 5. « Ce rebond est lié à l’émergence des variants BA.4 et surtout BA.5, responsables aujourd’hui de plus de la moitié des infections », constate le porte-parole interfédéral, Yves Van Laethem.