La réaction d’Hugo Page après avoir été agressé en pleine course au Dauphiné: «Tomber à cette vitesse peut avoir de graves conséquences»

Sur Twitter, le Français a tenu à donner sa version des faits : « Pour les personnes qui me demandent pourquoi je n’ai pas répondu à cette attaque. Parce que faire ça à 80km/h en pleine descente est dangereux, et que nous sommes 150 bonhommes. Tomber à cette vitesse peut avoir de graves conséquences. Parce que ce n’est pas l’image que je souhaite dégager, et que je déteste la violence. Aussi parce que, comme tous les coureurs cyclistes, je représente des sponsors et une équipe qui me permet d’être à ce niveau et de vivre de ma passion. Et j’ai envie de les représenter d’une belle manière. Je suis content d’avoir pu porter ce beau maillot vert et d’avoir sprinté pour la dernière fois ici. »