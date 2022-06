1,250 million d’euros pour améliorer les lieux de camps scouts

Avec la réforme des rythmes scolaires, c’est tout le secteur de la jeunesse qui va devoir s’adapter. On pense évidemment à l’organisation des camps scouts, avec des unités déjà à la recherche de nouveaux endroits, ou de lieux plus adaptés pour satisfaire la demande.

Les fédérations de mouvement de jeunesse agréées déposeront les dossiers de leurs groupes locaux, et percevront les subventions allouées pour leur compte, à charge pour elles de reverser vers ces groupes locaux les subventions obtenues dans le cadre du présent appel. La subvention s’élèvera à un montant maximum de 20.000 euros par an par lieu d’implantation ou d’activités des groupes locaux de mouvements de jeunesse pour les années 2022 et 2023. Parmi les critères d’attribution, sera aussi privilégié l’impact environnemental du projet. Cela ira de la diminution et ou de la limitation de la consommation d’énergie à l’emploi de matériaux plus durables ou recyclables.