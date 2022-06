Cyclisme: Remco Evenepoel face à deux blocs au Tour de Suisse

Outre Adam Yates et Daniel Martinez, vainqueur en avril du difficile Tour du Pays basque, la formation britannique présente le Gallois Geraint Thomas et l’Anglais Tom Pidcock, ainsi que le vainqueur du dernier Paris-Roubaix, le Néerlandais Dylan van Baarle, transformé en simple équipier.

« Le Tour de Suisse va être mon dernier bloc de préparation », avance Pinot, près du podium au classement final en 2013 et 2015 (4e). « J’ai fait un bon stage de préparation dans les Alpes. Je veux me tester sur ce Tour de Suisse ».

Face à cette armada, Bora met en avant une carte-maîtresse en la personne du Russe Aleksandr Vlasov, néophyte du Tour de Suisse mais déjà vainqueur début mai du Tour de Romandie. Vlasov, qui découvrira aussi le Tour de France en juillet, sera épaulé par l’Allemand Maximilian Schachmann et le Colombien Sergio Higuita dans une course qui comporte deux arrivées au sommet, vendredi et samedi prochain, avant le contre-la-montre final de 25,6 kilomètres au Liechtenstein.

L’intérêt se portera aussi avant les étapes de montagne sur les sprinteurs et les puncheurs (Kristoff, Stewart, Groves, Impey, Aranburu et Coquard pour les premiers, Cosnefroy, Turgis, Garcia Cortina, Matthews et Ulissi pour les seconds). Et aussi sur Peter Sagan, le Slovaque malade en début de saison et auteur d’une rentrée anonyme, vendredi, au GP du Canton d’Argovie gagné par un autre revenant, le Suisse Marc Hirschi.