Critérium du Dauphiné: Chris Froome et Dylan Groenewegen abandonnent

Chris Froome (Israel-Premier Tech) et Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco) ne prendront pas le départ de la 7e étape du Critérium du Dauphiné, samedi.

« Chris Froome ne se sent pas bien depuis deux jours, et sous les conseils du staff médical, l’équipe a décidé qu’il serait mieux pour Chris de se reposer et de commencer son rétablissement dès que possible », a indiqué Israel Premier Tech sur Twitter. « J’étais impatient de disputer les deux dernières étapes du Dauphiné, mais je ne me sens pas à 100 % », a indiqué le coureur britannique. « C’est décevant de quitter la course avant la fin, mais je progresse bien et je ne veux pas me mettre en retard à ce moment important de la saison. »