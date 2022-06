Voici la composition d’équipe probable des Diables pour affronter le pays de Galles

Le succès face à la Pologne a fait du bien mais il ne faut pas croire que tout sera simple face au Pays de Galles pour autant ! Très difficile à jouer à domicile, le Pays de Galles a perdu à la dernière minute il y a trois jours face aux Pays Bas et voudra se reprendre face à la Belgique. Attention au piège, donc !

Pour cette rencontre, Roberto Martinez a annoncé qu’il y aurait des changements. Casteels sera, le sélectionneur l’a annoncé, titulaire. Theate pourrait aussi être dans le 11 aux côtés d’Alderweireld et de Dendoncker, auteur d’un tout gros match face aux Polonais. Dans le milieu, Tielemans et Witsel seront bien là alors que Trossard devrait aussi être de la partie. Mertens et De Ketelaere étaient incertains, il faudra donc voir s’ils sont bien dans le groupe ou pas.