Voici comment suivre le déplacement de nos Diables rouges au pays de Galles

– La télévision ! Comme d’habitude depuis le début de cette Nations League, la rencontre sera retransmise sur RTL-TVI. Le coup d’envoi est prévu à 20h45 mais Anne Ruwet et son équipe vous donne rendez-vous vers 20h30 pour l’avant-match. Avant-match qui sera à suivre également sur notre site internet !

Le succès face à la Pologne a fait du bien mais il ne faut pas croire que tout sera simple face au Pays de Galles pour autant ! Très difficile à jouer à domicile, le Pays de Galles a perdu à la dernière minute il y a trois jours face aux Pays Bas et voudra se reprendre face à la Belgique. Attention au piège, donc !

– La radio ! C’est sur Vivacité qu’il faudra vous rendre si vous voulez écouter le match en radio. Comme mercredi soir, Manuel Jous et Eby Brouzakis vous feront vivre le match à leur façon.

– Sur notre site internet ! Nous vous fixons rendez-vous sur notre site pour un direct commenté de cette rencontre. Vous pourrez également suivre les analyses d’avant-match et d’après-match en vidéo. Et ce n’est pas tout ! Outre des analyses, réactions et les bulletins des Belges qui suivront le coup de sifflet final, plusieurs articles mettront en évidence les moments importants de la soirée.