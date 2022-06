Nations League: Kanté et Lucas Hernandez quittent le rassemblement de l’équipe de France

Les deux joueurs sont out pour des raisons diverses.

N’Golo Kanté et Lucas Hernandez, ménagés vendredi en Autriche (1-1), ont déclaré forfait pour France-Croatie lundi et quittent le rassemblement de l’équipe de France, a annoncé la Fédération samedi.

Kanté avait déjà raté les deux derniers matches des Bleus, son absence sur la pelouse s’ajoutant à celle de Paul Pogba, ce qui a permis à des remplaçants de s’exprimer, en Croatie (1-1) et en Autriche, notamment le Monégasque Aurélien Tchouaméni et deux Marseillais, Boubacar Kamara et Matteo Guendouzi.