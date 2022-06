Voici les conditions pour se rendre en France

Depuis le 1er février 2022, les personnes de 18 ans et plus qui sont vaccinées peuvent se rendre en France à la condition d’avoir reçu une dose booster « au plus tard 9 mois suivant l’injection de la dernière dose requise », explique le ministère des Affaires étrangères belge . Ainsi, leur schéma vaccinal sera considéré comme complet.

Concrètement, un test négatif n’est plus nécessaire au départ. Seul le schéma vaccinal complet devra être montré à l’arrivée en France et ce, quelque soit le pays de provenance.

Les mesures en vigueur sur le territoire françaisLe pass vaccinal n’est plus obligatoire dans les espaces publics exceptés les établissements de santé, les maisons de retraites et de soins. Le masque n’est plus non plus d’application de manière générale sauf dans les transports publics et dans les établissements de soins.