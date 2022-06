Mercato: Dries Mertens convoité par la Rome, Valence suit sa situation de près

La Une du quotidien sportif italien Corriere dello Sport fait grand bruit aujourd’hui ! Sur la première page du journal, on y aperçoit une photo de Dries Mertens et on y évoque un lien possible avec la Roma de José Mourinho. En fin de contrat en juin prochain à Naples, le Belge ne sait toujours pas s’il y aura une fumée blanche concernant une éventuelle prolongation dans son club actuel. Les négociations sont difficiles, tant le président napolitain, Aurelio De Laurentiis, veut que Dries Mertens fasse un effort. Le Belge est prêt à en faire mais pas autant que son excentrique président le voudrait.

Il n’en fallait donc pas plus pour que les premières rumeurs apparaissent. La Roma voudrait un élément expérimenté par ligne et le profil de Mertens colle parfaitement à cette volonté. À Rome, le Belge n’aurait pas non plus une place de titulaire garantie, un peu comme à Naples cette saison.