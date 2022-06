Jouer le pays de Galles en déplacement? Pas une grande réussite pour nos Diables ces dernières années… (vidéos)

– Tout commence un an avant l’Euro 2016 ! Pourtant très bien en jambe, nos Diables rouges sont battus par une équipe galloise que l’on ne pensait pas aussi forte. Tout le monde se souvient de l’énorme erreur de Radja Naingollan qui avait permis à Gareth Bale d’inscrire le seul but de la rencontre. Ce jour-là, les Belges avaient montré leurs premières lacunes qui allaient, finalement, se voir un an plus tard face à la même équipe à l’Euro…

– Ce match-là, tout le monde s’en souvient certainement comme si c’était hier… Alors que la Belgique avait un boulevard vers la finale et un calendrier a priori tout à fait prenable, elle est finalement éliminée face à un pays de Galles qui nous aura marché dessus ce jour-là à Lille. Une cruelle déception alors que les Diables rouges avaient pourtant ouvert le score. La suite, on la connaît : une défaite 1-3 (et ce n’est pas forcément agréable de la revivre) !

– Il y a moins d’un an, et alors que les Belges l’avaient emporté à domicile quelques mois plus tôt, les hommes de Martinez n’ont toujours pas réussi à gagner au Cardiff Stadium. Après une ouverture du score de KDB, Moore égalisait juste avant la pause. En deuxième période, nos Diables ne parvenaient pas à inscrire ce but qui les aurait définitivement rassurés par rapport à ce stade… maudit !