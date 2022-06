Les Red Panthers corrigent le tir face à l’Inde

Après la prestation assez moyenne face à la Chine, mercredi soir, la Belgique souhaitait retrouver ses sensations face à une équipe indienne qu’elle n’a plus affrontée depuis 2015 et actuelle 3e de la Pro League. Un test des plus intéressants à 4 jours de l’annonce de la sélection pour la Coupe du monde de Raoul Ehren. Cette rencontre constituait donc une belle opportunité pour certaines joueuses de se montrer et de gagner des points auprès du sélectionneur national.

Si l’entame de rencontre était à l’avantage des visiteuses, les Panthers ne tardaient pas à trouver leurs marques et à se lancer à l’assaut du but adverse. Et après 3 minutes, Barbara Nelen concluait de fort belle manière une magnifique action collective en un temps. Cette ouverture du score permettait aux Belges de gérer plus sereinement la suite des débats. Elles dominaient les échanges mais elles peinaient pour doubler la marque malgré plusieurs p.c. (5 en première période). De leur côté, les Indiennes, pas suffisamment agressives dans les duels, n’obtenaient qu’un penalty durant ces 30 premières minutes.