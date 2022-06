Roger Federer devra encore attendre pour retrouver la compétition: «L’objectif est d’être prêt pour la Laver Cup et Bâle» (vidéo)

L’icône suisse aux vingt trophées en Grand Chelem « joue de temps en temps » avec ses quatre enfants, mais « les choses avancent lentement » après sa troisième opération du genou droit en l’espace d’un an et demi.

« Le tennis doit encore attendre un peu », a reconnu Roger Federer samedi sur la chaîne suisse SRF, même s’il vise toujours un retour pour la Laver Cup fin septembre, après plus d’un an sans compétition.

« J’ai été opéré fin août, et à l’époque nous le savions déjà. On me demande toujours : +Alors, comment ça se présente ?+. Et à chaque fois je dois répondre que cela prendra encore un peu de temps », a-t-il expliqué à la SRF.

L’ancien Nº1 mondial pourrait « déjà en faire beaucoup plus », mais met « actuellement l’accent sur (sa) condition physique, afin qu’il n’y ait pas de surcharge », en allant en salle de gym « cinq à six fois par semaine ».

« Je dois simplement rester patient, et je fais des progrès constants », a poursuivi le Bâlois, espérant avoir « beaucoup d’informations dans les prochains mois » sur l’évolution de son état physique.

Federer vise néanmoins toujours un retour sur les courts lors de la Laver Cup à Londres (23 au 25 septembre) puis dans sa ville natale du 24 au 30 octobre prochain, comme l’avaient annoncé fin avril les organisateurs du tournoi de Bâle.