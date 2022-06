L’effet Lionel Messi? Les matches de l’Argentine au sommet du classement des demandes de billets pour la Coupe du monde 2022!

Hormis la finale, les trois matches de poule de l’Argentine figurent parmi les quatre rencontres les plus sollicitées du tournoi.

Lionel Messi semble être l’homme le plus demandé par les spectateurs de la Coupe du monde 2022. Le septuple Ballon d’Or et l’Argentine figurent de loin en tête des demandes de billets pour le Mondial qui aura lieu au Qatar, à la fin du mois de novembre.

Mis à part la grande finale, qui est le match le plus sollicité de l’événement avec trois millions de demandes, les trois matches de poules de la sélection argentine font partie des… quatre matches les plus demandés du tournoi. Le match face au Mexique arrive en deuxième position derrière la finale, avec 2.5 millions de demandes, suivi de l’opposition entre l’Albiceleste et l’Arabie saoudite (1.4 millions de demandes).

Seule la rencontre entre l’Angleterre et les États-Unis (1.4 millions) devance l’un des matches de Lionel Messi et ses coéquipiers, à savoir celui face à la Pologne (1.1 millions).