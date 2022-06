Critérium du Dauphiné: Primoz Roglic met un terme à la récréation

Rien que pour le fun, dans l’art de la déstabilisation de la course qu’il cultive comme des oursins sur les rochers avec ses amis van der Poel et Alaphilippe, nous aurions aimé voir Wout van Aert bousculer une nouvelle fois les codes de mauvaise conduite au Dauphiné. On imaginait le gaillard capable de hisser sa carcasse de brochet au-dessus du Galibier et surtout de la Croix-de-Fer, au sommet de laquelle on aperçoit le barrage de Grand-Maison où les poissons d’eau douce se régalent.