Dedryck Boyata, après le partage de la Belgique au pays de Galles: « Ce but gallois me tue le moral »

En découvrant sa présence dans le onze de base du match au pays de Galles, Dedryck Boyata a dû se dire qu’il avait une chance en or de pouvoir retrouver une part du crédit perdu face aux Pays-Bas en ouverture de cette troisième édition de la Nations League.

Ce match, perdu 1-4, avait remis en lumière les manquements d’un joueur qui n’a jamais su convaincre une majorité des suiveurs. A Cardiff, Boyata aura eu le mérite de remonter à cheval et de ne pas trop mal s’en sortir. Malgré l’égalisation tardive des Gallois. « Ce but me tue le moral », avoue sans fard le défenseur du Hertha Berlin. « C’est vraiment décevant de prendre ce but en toute fin de rencontre. C’est décevant pour l’ensemble du trio défensif. Etre titulaire, c’est toujours une belle opportunité pour nous. On avait très bien préparé ce match et on savait que certains joueurs gallois comme Bale ou James pouvaient nous poser problème. On a tout donné en voulant absolument garder cette clean-sheet jusqu’au bout. On s’est bien débrouillé jusqu’à ce but tombé en fin de rencontre. Finir la rencontre comme cela, c’est très dur. »