Pays de Galles- Belgique: Youri Tielemans avait montré la voie aux Diables

Auteur de l’ouverture du score au pays de Galles – son cinquième but chez les Diables, le premier à l’extérieur –, le médian de Leicester a réalisé une prestation très aboutie. Loin de ses errances de l’Euro ou du « Final Four » de la Nations League.

Il était attendu au tournant. Il est en train de réussir ses examens du mois de juin. Dans le dur lors des derniers grands rendez-vous des Diables dont l’Euro et le « Final Four » de la Nations League précédente, Youri Tielemans a répondu à ses détracteurs sur le terrain. Samedi soir, c’est lui qui a inscrit le but de la sélection belge en ponctuant une très belle action collective peu après la sortie des vestiaires. Un plat du pied imparable en venant de la seconde ligne. Son premier but international depuis le 18 novembre 2020. C’était contre le Danemark en Nations League. L’une de ses dernières prestations de haut vol sous Roberto Martinez. Coïncidence ? Certainement pas.