Roberto Martinez fustige le VAR après le partage des Diables au pays de Galles(1-1) : «Deux points perdus à cause de la technologie»

Assez lisse en temps normal lorsqu’il est derrière un micro, Roberto Martinez est pour le moins sorti de ses gonds après le partage réalisé par les Diables rouges à Cardiff samedi soir. Et le sélectionneur catalan ne s’en est pas pris à ses joueurs incapable de garder leur avantage via un but de Youri Tielemans mais à la VAR, l’assistance vidéo des arbitres.

Pour Martinez, il est incompréhensible que le but gallois ait pu être accordé. Sur les images à la télévision et donc dans les locaux du VAR, on peut pourtant voir que le pied de Thorgan Hazard couvre Johnson. « Les deux lignes dessinées à l’écran ne sont pas correctes », avance Roberto Martinez.