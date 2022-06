Le piège de Cardiff s’est à moitié refermé

Le but d’un Tielemans retrouvé aurait pu permettre à la Belgique de profiter pleinement du surprenant partage concédé par les Pays-Bas contre la Pologne (2-2). Mais une égalisation tardive des Gallois, approuvée au millimètre par le VAR, maintient l’écart à 3 points. Et menace un peu plus les chances belges de qualification pour le Final 4...