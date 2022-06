Les Diables sans De Bruyne, Carrasco et Meunier en Pologne: «Ils ont assez donné»

Tenue en échec au pays de Galles (1-1), la Belgique reste en course pour le « Final Four » suite au partage des Pays-Bas contre la Pologne (2-2). Avec comme prochain match, un déplacement périlleux en Pologne mardi. Une rencontre où on ne verra pas à l’œuvre Kevin De Bruyne, Yannick Carrasco et Thomas Meunier.

Après la rencontre à Cardiff, Roberto Martinez a indiqué que le trio ne ferait pas le voyage à Varsovie car il avait suffisamment donné lors des trois premiers matchs de la Nations League contre les Pays-Bas, la Pologne et au pays de Galles. C’est donc le début des vacances pour le trident De Bruyne-Carrasco-Meunier.