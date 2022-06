Les Pays-Bas loupent le coche dans le groupe des Diables: Memphis Depay rate un penalty dans les derniers instants (2-2, vidéo)

Et comme en première période, la Pologne a de nouveau profité de sa seule autre occasion pour planter le 0-2. Frankowski recevait un long ballon dans la profondeur et servait Zielinski face au gardien, laissé sans défense.

Une réaction éclair

La réaction néerlandaise a alors été immédiate. D’abord avec un but de Klaassen sur un centre de Blind et, dans la foulée, une puissante reprise de Dumfries qui était dans un premier temps signalé hors-jeu. La situation a forcé les Polonais à se réveiller, bien que les tentatives de but demeuraient rares. Les Oranje ont même failli retourner totalement le score, via un penalty reçu à la 89e, après une faute de main signalée par la VAR. Mais Depay a manqué son tir, envoyant le ballon sur le poteau droit. Ils restent cependant toujours en tête du groupe.