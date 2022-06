Kevin De Bruyne avait quelques regrets après le partage des Diables au pays de Galles: «On a oublié de jouer au football» Les Diables se sont fait rejoindre en toute fin de rencontre.

Belga

Vidéo - Par Belga Publié le 12/06/2022 à 08:12 Temps de lecture: 2 min

Les Diables Rouges ne sont pas parvenus à s’imposer face au Pays de Galles, samedi soir. Ils ont encaissé un but d’égalisation en fin de match, portant le score à 1-1 et les empêchant de profiter des points perdus à domicile par les Pays-Bas. «C’est dommage, ce but tardif. On aurait aimé gagner ici. Les Pays-Bas ont une avance, mais ce n’est pas encore fini. Il reste encore trois matches à jouer et nous avons encore une chance», a déclaré Kevin De Bruyne lors d’une interview accordée à Sporza. La saison est cependant terminée pour le joueur, qui s’est vu accorder du repos par le sélectionneur de l’équipe nationale et ne se rendra pas en Pologne.

Cinq changements ont été effectués au sein de l’équipe des Diables Rouges par rapport au match précédent. «Il y a eu quelques changements aujourd’hui et on a eu un peu de mal au début, mais on a quand même contrôlé une partie de la seconde mi-temps. On a seulement oublié de jouer au football en phase finale. Avec tous les remplacements, ce n’était certainement pas la pire performance, mais on aurait dû gagner ce match. Les deux équipes ont joué beaucoup de matches et on voit dans les rencontres de la Ligue des Nations que c’est un peu le même problème partout.»