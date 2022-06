Elections législatives 2022: les bureaux de vote ont ouvert

Jean-Luc Mélenchon et ses alliés réussiront-ils à priver le président Macron de sa majorité absolue ? L’élection législative pourrait ne pas être un simple scrutin de « confirmation ».

Une abstention qui pourrait arbitrer le match

L’abstention massive redoutée – plus de 50 % sans doute des 48 millions d’électeurs – pourrait arbitrer le match par procuration entre le chef de l’Etat et le troisième homme de la présidentielle, désormais patron de la gauche. Tandis qu’à l’extrême droite, le RN de Marine Le Pen affiche des ambitions mesurées.

L’alliance de gauche Nupes (LFI, PCF, PS et EELV) se présente au coude à coude dans les intentions de vote avec Ensemble !, coalition macroniste de LREM/Renaissance, du MoDem et d’Horizons. Mais au second tour dimanche 19 juin, les réserves de voix pourraient faire défaut à la Nupes pour aller chercher la victoire, à moins d’une mobilisation forte des abstentionnistes du premier tour.