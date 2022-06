Jan Mulder ne comprend pas qu’Eden Hazard n’a pas débuté le match: «Il a pu se reposer pendant des mois!»

Eden Hazard a besoin de temps de jeu (et donc de rythme) pour retrouver ses sensations. Il était donc, dès lors, assez étonnant de le voir sur le banc hier soir lors du déplacement au pays de Galles. Le Brainois n’est entré au jeu qu’à 20 minutes de jeu, pour le plus grand étonnement de Jan Mulder, ancienne gloire du Sporting d’Anderlecht. « Il ne participe pas maintenant. Pourquoi ? Il a besoin de repos ? Il s’est reposé pendant des mois », expliquait le Néerlandais lors de l’avant-match sur VTM. Avant d’ajouter : « Je trouve ça étonnant ce qui arrive à Hazard. Pourquoi ne démarre-t-il pas ? Et pourquoi peut-il, à un moment donné, rentrer 20 minutes en deuxième période ? »

Une prise de position claire et assumée !