Nations League: le but splendide d’Andorre sur un lob de 60 mètres (vidéo)

Andorre s’est imposé ce vendredi soir contre le Liechtenstein (2-1) en Ligue des nations, grâce à un but exceptionnel de son latéral gauche Jesus Rubio.

Jesus Rubio a marqué son premier but en sélection, pour sa 34e cape, avec la manière. L’arrière droit andorran a offert une victoire à son équipe en réussissant un lob de 60 mètres face au Liechtenstein (2-1) ce vendredi soir.

Sur le synthétique d’Andorre-la-Vieille et alors que son équipe mène d’un but, Rubio prend sa chance en première intention d’un puissant coup de pied sur le côté droit, depuis son camp. Dégagement ou tentative de lob ? Qu’importe, le ballon trompe la vigilance de Büchel, pourtant pas si avancé que cela. Andorre double la mise et se dirige vers son premier succès dans la compétition, avant la réduction de l’écart vaine des visiteurs dans le temps additionnel.