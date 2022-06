Nations League: pour les Diables rouges, le Final Four s’éloigne petit à petit…

Dans leur malheur, les Diables rouges ont eu la chance de voir les Pays-Bas ne pas l’emporter face à la Pologne. Ils peuvent dire merci à Memphis Depay, qui a loupé un penalty qui aurait sensiblement changé la physionomie de ce groupe de Nations League.

Avec trois points de retard sur nos voisins néerlandais, la Belgique n’a plus le droit à l’erreur si elle veut encore accéder au Final Four de cette Nations League. Il faudra d’ailleurs absolument l’emporter mardi en Pologne pour y croire. Mais ce sera sans Meunier, De Bruyne et Carrasco qui seront mis au repos. Bref, cela ne s’annonce pas simple, surtout quand l’on voit toute la difficulté que notre équipe a eu, hier soir, pour développer son jeu (même si le déplacement à Cardiff est définitivement maudit pour nous !).