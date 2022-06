Le roi et la reine ont découvert le Congo profond, dans une «forêt claire» mais menacée du Sud Katanga

Enfin une route toute droite qui file à travers la savane, enfin un ciel d’un bleu intense festonné de nuages. Enfin la poussière, les termitières géantes, les remblais qui barrent l’horizon. Enfin, à 80 kilomètres de Lubumbashi, une vaste forêt d’altitude proche des monts Upemba. Pour cette descente sur le terrain, dans le village Katanga qui donna jadis son nom à la province du cuivre, le roi Philippe et la reine Mathilde ont abandonné costume cravate et robe fleurie. Col ouvert, tenue safari, chaussures confortables et surtout large sourire sur un début de bronzage, les voilà enfin dans le Congo profond, celui des chefs qui accueillent cérémonieusement, se souviennent d’Albert 1er et de Baudouin, racontent de longs historiques.