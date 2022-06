Axel Witsel après le partage à Cardiff: «Nous avons encore les cartes en main» dans cette Nations League

Axel Witsel a reconnu, samedi, que les Diables rouges n’ont pas fait les efforts nécessaires en fin de match pour préserver une victoire précieuse au pays de Galles. « Je pense que dans l’ensemble, nous avons fait un bon match. On s’est un peu relâché dans les quinze dernières minutes sans qu’ils soient vraiment dangereux. On les a moins fait courir en fin de match. On sait que l’ambiance ici, ce n’est jamais simple mais on avait beaucoup d’envie. Rien n’est joué, on a encore les cartes en mains. »

Après trois matches, Axel Witsel pourrait ne pas faire le voyage en Pologne ce mardi. « Je ne sais pas si je vais jouer, mais je suis disponible pour le coach. En tout cas, sur le plan physique, je me sens bien même si les matches s’enchaînent. C’est clair que les jambes doivent se mettre en route en début de match, mais ça va. »