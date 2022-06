La visite du couple royal Belge à Bukavu met en lumière la collaboration universitaire

Après leur visite à Kinshasa et Lubumbashi, le couple royal vient également à Bukavu. Cette visite dans la province du Sud-Kivu, à l’est de la RDC, est plus que bienvenue. Le pays et surtout les provinces de l’Est sont connus dans de nombreux cercles internationaux pour l’insécurité qui y règne et qui y est entretenue par des bandes armées. Cependant, il ne faudrait pas en conclure que toute la région doit absolument être évitée. Au Kivu, la plupart des villes ne sont pas nécessairement aussi dangereuses qu’on tend à le penser. La visite du couple royal est encourageante et rassurante pour beaucoup d’entre nous qui voulons garder le Kivu sur la carte, en contact avec le reste du monde, et elle illustre le fait que de nombreux Belges continuent de venir ici dans le cadre de partenariats, de collaborations ou pour réaliser d’autres missions et travaux.

A l’occasion de la visite de L.L.M.M. le Roi et la Reine des Belges en République Démocratique du Congo (RDC) c’est principalement le passé des relations entre les deux pays – la période de la colonisation et la nécessaire réconciliation – qui est évoqué dans les media. Certes, il faut se tourner vers le passé pour mieux comprendre le présent et éviter les erreurs d’antan. Mais nombreux d’entre nous, les non-historiens, avons l’impression qu’on accorde parfois trop d’attention au passé et que le présent et surtout les défis du futur reçoivent relativement moins de cette attention. A notre avis, sans vouloir oublier ou nier le passé colonial avec ses aspects négatifs mais aussi ses réalisations positives, il convient d’accorder plus d’importance et de dépenser plus d’énergie à notre coopération actuelle et future.

Les images télévisées et les commentaires au sujet la visite royale à Kinshasa démontrent que le couple royal est certainement le bienvenu en RDC. La visite et l’accueil chaleureux de la population illustrent à quel point les Belges en général, et pas seulement les hauts placés, sont toujours les bienvenus en RDC, même après les tensions récurrentes, notamment entre politiques, au cours de ces dernières décennies. La précédente visite d’un Roi des Belges à Bukavu était juste avant l’indépendance. J’étais alors un petit garçon, dans les premières années de l’école primaire, et nous sommes allés (pieds nus !) agiter de petits drapeaux dans la rue principale de Bukavu en criant « Vive le Roi », pour accueillir le Roi Baudouin. La visite du couple royal actuel à Bukavu souligne l’importance du présent et de l’avenir. La délégation royale visitera Panzi et l’Institut International d’Agriculture Tropicale (IITA) à Kalambo. L’Hôpital de Panzi offre, sous la direction du lauréat du prix Nobel de la Paix 2018, le Dr. Denis Mukwege, des soins « réparateurs » aux femmes atteintes d’affections génito-urinaires graves. A la station IITA de Kalambo (un campus de l’Université Catholique de Bukavu, UCB, pour l’aménagement duquel nous recherchons ardemment des financements), des recherches scientifiques prometteuses sont menées afin de rendre notre agriculture plus productive et de garantir la sécurité alimentaire, dans une région où la croissance démographique reste très forte et où la malnutrition infantile persiste toujours. Panzi et l’IITA reçoivent tous deux un soutien technique et/ou financier de nombreux partenaires internationaux, dont la Belgique. Cependant, outre ces deux institutions vedettes, qui seront visitées par le couple royal, de nombreuses autres institutions de la région du Kivu entretiennent une coopération avec la Belgique. Mais ces autres institutions reçoivent moins d’attention que celles visitées par le couple royal, pourtant elles ont aussi un impact important sur l’amélioration des conditions de vie de la population et sur le développement de la région.

L’un des domaines où la coopération Belgo-Congolaise a produit des résultats positifs et évidents est la coopération universitaire. La Belgique est (certainement à juste titre) accusée d’avoir livré très peu d’universitaires congolais à l’indépendance en 1960. Mais ça, c’est le passé ! Ce déficit a été plus ou moins comblé au cours des 2-3 décennies qui ont suivi : la grande majorité des professeurs d’université en RDC actuels ont reçu leur formation doctorale en Belgique ou en collaboration avec des institutions belges. Ça, c’est le présent ! Ce partenariat universitaire existe toujours, profitant aux universités, hautes écoles, hôpitaux et autres institutions locales. C’est notamment aussi le cas à Bukavu. L’UCB a connu des difficultés au début lors de sa création (1989), en raison d’une pénurie de personnel local hautement qualifié. Mais depuis le début, de nombreuses institutions et organisations belges, ainsi que des particuliers (enseignants, médecins, infirmiers et personnes d’autres professions) nous ont prêté main-forte. Ces organisations et individus provenaient de tous les coins de la Belgique : de Bruxelles, de la Flandre et de la Wallonie. Malgré une récente réduction des activités de coopération due à la période covid-19, les échanges semblent reprendre.

A l’UCB nous avons atteint une sorte d’apogée de la coopération au cours des 12 dernières années, dans le cadre d’un programme de coopération universitaire institutionnelle avec les universités flamandes – à savoir la KU Leuven, l’UAntwerp et l’UGent – financé par la DGD via le Conseil Interuniversitaire Flamand – Coopération Universitaire au Développement (VLIR-UOS). Cette collaboration s’est articulée autour de trois thèmes : l’amélioration de l’agriculture (par l’augmentation de la fertilité des sols et la lutte contre les maladies des plantes), la gestion des activités minières, et la formation de médecins experts dans la prise en charge des maladies infectieuses ou des pathologies chroniques telles que le diabète et les maladies cardiovasculaires. Quels résultats concrets ont été obtenus par ce programme et quel impact a-t-il eu sur la population locale et le développement ? Au niveau académique, on peut citer un important renforcement des capacités : une quinzaine de doctorats ont été obtenus et de nombreux assistants universitaires ont été formés au niveau de Master prédoctoral. Ces ressources humaines enseignent maintenant à l’Université et essaient de réaliser une bonne recherche scientifique malgré la pauvreté des ressources disponibles. Un Centre de Recherche en Gestion des Mines (CEGEMI, https ://ucbukavu.ac.cd/cegemi/) a également été créé à l’UCB grâce au programme. En plus de l’amélioration qualitative de l’enseignement et de la recherche, le programme a permis à l’Université de fournir désormais également de meilleurs services à la société. Ceci est particulièrement notable dans deux domaines : les soins de santé et l’éducation de la population. La qualité des soins médicaux à l’Hôpital Provincial Général de Référence de Bukavu (HPGRB) s’est considérablement améliorée, notamment grâce à la collaboration avec des Belges et des institutions belges telles que l’UCLouvain, la KU Leuven, Médecins sans vacances, etc. L’Hôpital compte aujourd’hui environ 520 lits, est probablement le meilleur hôpital de la ville et l’un des meilleurs du pays, principalement grâce à la qualité de son personnel médical, mais il est peu mentionné par la presse. Parmi les plus de 50 spécialistes qui y travaillent, beaucoup ont effectué des stages de 1 ou 2 ans en Belgique, dans les hôpitaux du réseau UCLouvain. En matière de recherche, la Faculté de Médecine est la plus performante en recherche au sein de l’Université (voir publications : https ://ucbukavu.ac.cd/publications/#medicine). L’UCB organise également diverses activités d’éducation de la population, y compris dans le domaine de l’agriculture, où les agriculteurs individuels des villages sont formés à l’amélioration des techniques agricoles. D’autres professions (mineurs, fonctionnaires, etc.) reçoivent également des formations de base ou de recyclage.