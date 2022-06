Athlétisme: Ben Broeders, un record à 5,85 m qui promet

Le Louvaniste a amélioré de 4 cm son record de Belgique de la perche et se pose en gros outsider pour les Mondiaux et l’Euro, cet été.

Il n’avait, selon ses dires, pas encore eu beaucoup de chance avec les conditions climatiques, ces dernières semaines. Pour une fois que celles-ci étaient un peu meilleures, samedi à Merzig (Sarre), lors d’un concours de « perche en ville » dont les Allemands raffolent, Ben Broeders n’a pas laissé filer l’occasion. Avec un bond presque parfait à 5,85 m, réussi à son premier essai, le Louvaniste a non seulement remporté le concours devant le Néerlandais Menno Vloon (5,80 m) et l’Allemand Bo Kanda Lita Baehre (5,70 m), mais a également amélioré de 4 cm son record de Belgique établi en août 2021 avec 5,81 m et s’est hissé à la 3e place mondiale, à égalité avec le Philippin Obiena et le Norvégien Lillefosse, derrière le Suédois Mondo Duplantis (6,01 m) et l’Américain Chris Nielsen (6,00 m).