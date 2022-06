France: le taux de participation aux élections législatives en baisse à midi

Elle est aussi en nette baisse par rapport au premier tour de la présidentielle 2022, où elle atteignait 25,48 % à midi. La participation est en revanche largement supérieure à celle des élections départementales et régionales de 2021 à midi (12,22 %).

Enfin, elle est équivalente à la participation à la même heure aux élections municipales de 2020 (18,38 %).

Le Lot est le département qui avait le plus voté à midi dimanche (27,8 %), devant le Cantal (26,35 %), le Jura (25,69 %), la Dordogne (25,19 %) et le Gers (24,86 %).

La participation la plus faible a été enregistrée en Seine-Saint-Denis avec 9,85 %.

Retour aux urnes

Un mois et demi après la réélection d’Emmanuel Macron, la France est retournée aux urnes dimanche lors d’élections législatives où le président joue sa majorité parlementaire face à une gauche revigorée et, au-delà, sa capacité à réformer le pays.

Plus de 48 millions de Français doivent renouveler la totalité de l’Assemblée nationale, soit 577 députés, lors de ce scrutin à deux tours, le second étant prévu dans une semaine, le 19 juin. L’Assemblée et le Sénat détiennent le pouvoir législatif en France.

Les bureaux de vote ont ouvert à 08h00 et fermeront à 18h00 à l’exception des grandes villes dont Paris, où le délai est prolongé jusqu’à 20h00, heure à laquelle sont attendues les premières estimations des instituts de sondage.