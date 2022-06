La «patate chaude» au menu des Vingt-Sept: conférer ou non à Kiev le statut de «candidat» à l’UE

Après un débat d’orientation ce lundi, la Commission doit trancher vendredi : soutenir ou pas l’attribution d’un statut de « candidat » à l’adhésion, pour l’Ukraine, mais aussi la Géorgie et la Moldavie. Puis ce sera au sommet européen de trancher, à l’unanimité. « Ce ne sera pas facile », dit-on déjà.

L’enjeu est majeur. Il sous-entend, rien moins, que la conception de « l’Europe » – de l’Union européenne. Jusqu’à quels confins cet ensemble « uni dans la diversité » peut-il s’étendre ? Jusqu’à embrasser l’Ukraine et ses dizaines de millions d’habitants ? La Moldavie ? Voire la Géorgie, encore plus lointaine et géographiquement déconnectée du « bloc » ?

Les vingt-sept membres du collège des commissaires européens tiennent ce lundi un « débat d’orientation » à propos de la demande formulée par ces trois pays de l’Est. Le trio espère obtenir le statut de « candidat » en vue d’une adhésion pleine et entière à l’UE, au terme de très longues, patientes et exigeantes négociations – pour autant qu’elles aboutissent.