Météo: la Belgique se prépare à une vague de chaleur dans les prochains jours Il va faire plus de 30 degrés en fin de semaine prochaine.

Mathieu GOLINVAUX.

Par Belga Publié le 12/06/2022 à 13:08 Temps de lecture: 1 min

Le temps restera sec dimanche après-midi, avec du soleil et un ciel peu à partiellement nuageux, prévoit l’IRM. Les maxima seront compris entre 18 ou 19ºC à la mer et en Ardenne et 23ºC en Lorraine belge. Le vent sera faible ou modéré de secteur ouest à nord-ouest. A la mer, il sera modéré d’ouest, tournant à l’ouest-nord-ouest.

Durant la nuit, les minima seront compris entre 5 et 10ºC en Haute Belgique et entre 10 et 15ºC en Basse et Moyenne Belgique. Une averse localisée sera possible dans le nord et le centre du pays.