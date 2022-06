Visite royale en RD Congo: «C’est dans le malheur que l’on reconnaît ses amis…»

Les drapeaux qui claquent, les banderoles qui s’agitent, les rues asphaltées en dernière minute et qui brillent encore, le défilé des notables et les flatteurs qui au détour d’un discours de bienvenue n’oublient pas de saluer le chef de l’Etat, tout cela fait partie d’une mise en scène soigneusement élaborée et qui rappelle par moments les grands-messes du Mobutisme. Mais nul n’est dupe et chacun sait que l’essentiel est ailleurs. Lapidaire, le professeur Muteba, qui dirige l’Observatoire de la dette publique, résume le sentiment général : « C’est dans le malheur que l’on reconnaît ses amis et chacun a compris que c’est le peuple congolais que le couple royal tenait à rencontrer. C’est le Congo tout entier qui a eu l’honneur d’une visite et la population, à l’unanimité, salue le courage d’un souverain qui a eu le courage de se rendre à Bukavu, dans une zone de guerre et plus particulièrement à l’hôpital de Panzi qui accueille tant de victimes… »