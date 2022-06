Mohamed Salah explique son régime alimentaire drastique pour être au top de sa forme

Interviewé par France Football samedi, l’ailier de Liverpool Mohamed Salah a évoqué son quotidien de footballeur professionnel et notamment son hygiène de vie. L’Egyptien de 29 ans a expliqué que son domicile pouvait ressembler à un hôpital, avec plusieurs pièces dédiées au fitness et à la récupération. « D’ailleurs, ça n’amuse pas ma femme. Deux pièces de notre maison sont dédiées à différentes machines de mise en forme, de musculation. Chez moi, je peux aussi faire de la cryothérapie, il y a un caisson hyperbare. Je suis sans cesse en quête de machines nouvelles afin d’améliorer ma condition physique. J’expérimente les machines, je cherche ce que chacune peut m’apporter. Je les utilise au moins trois ou quatre fois par semaine. Je suis à l’écoute de mon corps », a expliqué Salah.

L’attaquant des Reds a également une alimentation ultra-saine, il privilégie des aliments sains et s’autorise seulement à manger une pizza par mois. Un mode de vie qui convient à l’international égyptien. « Cet aspect est central dans la récupération, surtout que nous jouons tous les trois jours. J’adore manger et je suis très strict sur mon alimentation. Je privilégie les brocolis, les patates douces, le poisson, le poulet et toujours de la salade. Et quand je me fais plaisir dans un grand restaurant à Londres, je préfère les sushis. Je mange une pizza une fois par mois maximum. J’adore les burgers mais je n’en mange quasiment jamais car je me sens lourd après. Quand je suis en Égypte, je m’autorise un koshari. Certains verront ce régime comme un sacrifice insupportable, ce n’est pas mon cas », a déclaré Salah qui a disputé 51 matches avec Liverpool cette saison, inscrit 31 buts et délivré 16 passes décisives.