Cybersécurité: et si l’ordinateur le plus sûr était la PlayStation?

En cybersécurité, il est une maxime qui n’a jamais été démentie : si un appareil est connecté, il est vulnérable. En effet, la plupart des objets connectés qui nous entourent, nos smartphones, smartwatches, et nos ordinateurs peuvent voir leur sécurité compromise. Et il en va de même pour les frigos, les fours et les machines à laver qui sont connectés au réseau Wi-fi et ne sont guère protégés que par un mot de passe, souvent faible.