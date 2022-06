«Siuuuu»: une prof piégée par ses élèves avec des milliers de cris de Cristiano Ronaldo (vidéo)

Les élèves ont de plus en plus de ressources pour embêter leur prof’ au fil des générations. Alors qu’il y a quelques années, il n’existait pas encore les tableaux interactifs, maintenant que c’est le cas, certains élèves parviennent à détourner l’attention de leur professeur afin de lui tendre un piège.

Par exemple, ici, des élèves ont piégé leur professeure en mettant à l’écran une vidéo de Cristiano Ronaldo montrant l’ancien Ballon d’Or après un match de Ligue des Champions. En pleine interview, il la termine en poussant son cri devenu célèbre « Siuuuu ». Le cri est ensuite repris et répété en boucle de plus en plus de fois. Et visiblement, Madame n’a pas réussi à l’arrêter pour le plus grand plaisir de la classe…