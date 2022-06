Prolongation du nucléaire: «Engie doit arrêter de jouer avec les pieds du gouvernement», estime Paul Magnette

Il faut qu’Engie arrête de jouer avec les pieds du gouvernement. La négociation, ça va bien un temps mais quand une multinationale se fiche d’un gouvernement, c’est fini », a déclaré le président du PS, Paul Magnette, dimanche sur le plateau de l’Invité de RTL-TVi.

« Quand j’étais ministre de l’Energie, j’avais un plan très simple qui n’a jamais pu être mis en œuvre parce qu’à l’époque, Alexander De Croo a retiré la prise du gouvernement fédéral mais ce plan est toujours là : on oblige Engie à produire, à un prix fixe, une certaine quantité d’électricité nucléaire ; le gouvernement achète cette électricité à un prix déterminé par le régulateur et la revend ensuite aux particuliers et aux entreprises à un prix plus bas que le prix actuel », a-t-il expliqué.