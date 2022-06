Les images du «Doudou» célébré à Mons

Alors que le programme festif de la Ducasse de Mons a commencé depuis quelques jours, les Montois sont entrés dans la phase rituelle du « Doudou » samedi soir. Les festivités, annulées en 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire, se déroulent du 8 au 19 juin.

Les moments rituels traditionnels, reconnus depuis 2005 « chef-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité » par l’UNESCO, ont commencé samedi soir (20h) avec la Descente de la Châsse de Saint-Waudru à la Collégiale de Mons. La journée de dimanche commence à 7h45 par la messe solennelle de la Trinité à la Collégiale. Suivront le cortège de Saint-Georges, la pose de la Châsse sur le Car d’Or, la sortie du « Dragon », la Procession du Car d’Or de la Rampe Sainte-Waudru vers le centre-ville. La célèbre montée du Car d’Or avant sa rentrée dans la Collégiale se déroulera à 12h, avant la descente de la rue des Clercs vers la Grand-Place où aura lieu le Combat dit Lumeçon entre Saint-Georges et le Dragon. Ces festivités rituelles se répéteront le dimanche 19 juin sur la Grand-Place dans le cadre du « Petit Lumeçon » dont le but est de transmettre la tradition aux enfants. La remontée de la Châsse de Sainte-Waudru à la Collégiale ponctuera en fin d’après-midi la fin officielle de la Ducasse de Mons.