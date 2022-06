Hockey Pro League: les Red Panthers battent l’Inde, confirmant leur 5e place au classement et leur historique 6e place mondiale

Les Red Panthers ont battu l’Inde 4-0 lors de leur 2e confrontation face aux semi-finalistes olympiques, leur 12e match de Hockey Pro League, dimanche à Wilrijk. Comme samedi lors de leur succès 2-1, les Belges ont dominé la rencontre de la tête et des épaules, convertissant cette fois leurs nombreuses occasions. Ce succès confirme également leur 5e place dans la compétition, acquis depuis samedi, mais surtout leur historique 6e rang mondial, un statut que la Belgique féminine n’avait encore jamais connu.

Les Panthers ont connu une entrée en matière de rêve. Comme samedi, c’est Barbara Nelen, à la reprise d’un centre d’Abi Raye, qui a d’emblée donné l’exemple à ses coéquipières (2e). Charlotte Englebert l’a suivie 1 minute plus tard, se débarrassant de 2 défenseures pour armer un revers dans l’équerre du coin droit défendu par la capitaine indienne Savita (4e). Un but 5 étoiles, permettant aux protégées de Raoul Ehren de mener 2-0 après 200 secondes de jeu. Un 3e goal belge fut accordé par l’arbitre de terrain, avant d’être annulé pour un pied préalable par l’arbitre vidéo (7e). Dans le 2e quart-temps, un tir de Vanessa Blockmans fut d’abord repoussé par Savita, avant de revenir à Nelen puis à Raye qui poussa la balle pour le 3-0 (19e). Le 3e pc belge, obtenu par Pauline Leclef, permit à Stéphanie Vanden Borre d’à nouveau démontrer ses qualités de sleep en transformant la phase dans le coin droit de Savita (23e). Après le repos, un centre d’Alix Gerniers permit à Ambre Ballenghien d’inscrire son 5e but de la compétition d’une déviation (36e). Fixé comme objectif à la mi-temps par leur coach, les Belges se sont ensuite efforcées de garder la ’clean sheet’. Choisissant de jouer en contre, elles se sont encore créées plusieurs occasions d’accentuer l’écart, mais sans y réussir.