Les Français appelés aux urnes: l’abstention en arbitre des législatives

Selon les derniers sondages avant l’élection, l’alliance de gauche Nupes (LFI, PCF, PS et EELV) se présente au coude à coude dans les intentions de vote avec Ensemble !, coalition macroniste de LREM/Renaissance, du MoDem et d’Horizons. À lire aussi Elections législatives 2022: un duel tendu et le suspense jusqu’au bout

La participation s’est établie à 18,43 % des 48 millions d’électeurs à midi, un chiffre en baisse de 0,8 point par rapport à 2017 où elle s’établissait à 19,24 %, et de 2,5 points des élections législatives de 2012 à la même heure (21,06 %). Elle est aussi en nette baisse par rapport au premier tour de la présidentielle 2022 à la même heure (25,48 %), mais largement supérieure à celle des élections départementales et régionales de 2021 (12,22 %).

Dans le Puy-de-Dôme, au village de Saint-Georges-de-Mons, Frédéric Cordoba, 36 ans, et Audrey Mertz, 39 ans, ont voté pour la première fois de leur vie à l’élection présidentielle et récidivent pour ces législatives : « On a décidé de voter parce que la vie est devenue trop dure et on espère que cela fera changer les choses. On travaille tous les deux, on a trois enfants et avec la baisse du pouvoir d’achat on arrive tout juste à joindre les deux bouts ». Pour Henri Muceli, 53 ans, venu en vélo à son bureau de vote de Thionville (Moselle), il faudrait rendre le vote « obligatoire comme en Belgique » : voter « est un devoir, comme ça on peut dire ce qu’on pense au lieu de critiquer dans le vide ».