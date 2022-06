Visite royale en RD Congo: pour le Dr Mukwege, «il y a d’autres urgences» que le passé

Philippe et Mathilde tenaient à tout prix à visiter l’hôpital de Panzi et affirmer leur soutien au travail du Dr Mukwege.

Un acte de courage exceptionnel. » Juste avant l’arrivée du Roi et de la Reine, le Dr Mukwege a répondu aux questions de journalistes belges et congolais. Il a salué la « détermination du couple royal et du gouvernement belge alors que la République démocratique du Congo est de nouveau agressée ».

A quelques centaines de kilomètres au nord, au-dessus de Goma, de violents combats ont opposé dimanche l’armée congolaise aux rebelles du M23 soutenu par le Rwanda près de Bunganana. Des événements qui auraient pu annuler le déplacement des souverains dans la capitale du Sud-Kivu. Mais le programme a été maintenu. Philippe et Mathilde n’ont pas passé la nuit à Bukavu, ils ont pris l’avion dimanche matin à Lubumbashi et y sont retournés en fin d’après-midi.