La révolte des villes touristiques contre le système Airbnb

Par Stéphane Kovacs et Agnès Leclair («Le Figaro»)

De la petite maison néobretonne, il ne reste que quelques poutres calcinées et une façade noircie par les flammes. On y distingue des inscriptions au pochoir : « FLB ». Dans la nuit du 17 au 18 mai, cette résidence secondaire de Caurel, au cœur de la Bretagne, a été ravagée par un incendie volontaire. En janvier, une autre habitation était dégradée dans le même village, qui compte 60 % de résidences secondaires. Avec la même signature. Un retour du Front de libération de la Bretagne, cette organisation active dans les années 1960 et 1970, responsable de plusieurs dizaines d’attentats ?