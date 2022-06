Maîtrise et efficacité pour les Panthers face à l’Inde

Pour leur dernière rencontre de la compétition à domicile (elles affronteront encore l’Angleterre à Londres, le week-end prochain, et les Etats-Unis, à Den Bosch, la semaine suivante), les Panthères voulaient confirmer leur bonne prestation de samedi (2-1) face à une équipe indienne qui alignait 6 nouvelles joueuses par rapport au premier duel. Avec Abi Raye et Elodie Picard dans le groupe, elles débutaient idéalement les débats puisqu’elles trouvaient déjà le chemin des filets après seulement 95 secondes via Barbara Nelen. Deux minutes plus tard, c’est Charlotte Englebert qui doublait l’avance de son équipe suite à un magnifique travail préparatoire et tir en revers précis.