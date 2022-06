Des Belges jugés pour un scandale à la viande de cheval à Marseille

Un Belge est très attendu ce lundi à Marseille. Il s’appelle Jean-Marc Deker et est négociant en viande de cheval, à Bastogne. Avec son partenaire Luc Rappe, vétérinaire, qui a déjà été entendu, ils sont poursuivis dans un procès qui s’est ouvert la semaine dernière et qui va durer jusqu’au 24 juin. Le vétérinaire est soupçonné d’avoir antidaté des feuillets de traitements médicamenteux et remis 154 documents vierges à des fournisseurs français qui alimentaient Jean-Marc Decker. Le but : permettre d’abattre ces animaux et faire entrer leur viande, normalement impropre à la consommation, dans le circuit commercial.