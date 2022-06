Noëlle Vliegen: «Mangez régulièrement nos légumes locaux, pas juste de temps en temps»

Certains baissent les bras, d’autres veulent se battre, à l’image de Noëlle Vliegen qui gère avec son mari Gilles Abinet un espace de maraîchage à Rivage (Stavelot) et l’Epicerie des Champs à Malmedy. « Je fais le rêve d’une planète plus saine pour nos enfants, d’un monde où chacun aura accès à une alimentation de qualité, où les producteurs pourront vivre dignement de leur travail. Ensemble, on peut changer le monde, même avec des choses aussi simples que l’alimentation ! »