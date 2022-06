Un an après son licenciement de la Juventus, l’Italien Andrea Pirlo rebondit... en D1 turque!

L’Italien Andrea Pirlo a signé un contrat d’un an pour entraîner l’équipe de Fatih Karagümrük, a annoncé dimanche le club de première division turque.

« Pirlo a signé un contrat qui fait de lui un membre de Karagümrük pour un an à compter du 1er juillet », a indiqué l’équipe stambouliote sur Twitter, publiant une photo du champion du monde italien 2006 devant le logo du club.

Ex-meneur de la Juve et de l’AC Milan, Andrea Pirlo, 43 ans, avait été remercié fin mai par la Juventus Turin au terme de sa toute première saison comme entraîneur, marquée par deux titres (Coupe et Supercoupe d’Italie) mais des déceptions en championnat et en Ligue des champions.